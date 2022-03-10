Депутаты предлагают позвать в Киргизию зарубежные фирмы, уходящие из России
Бишкек, 10 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Правительству Киргизии необходимо пригласить в республику представительства зарубежных компаний, решивших уйти из России из-за ситуации вокруг Украины. С таким предложением выступил депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании парламента сегодня, 10 марта.
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По его словам, российский рынок решили покинуть около 500 иностранных брендов, которые могли бы начать работать в Киргизии, на которую США и ЕС не наложили санкции.
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В ответ на это министр экономики Данияр Амангельдиев заявил, что крупные международные компании не уходят с российского рынка.
«Мировые бренды лишь временно приостановили свою работу в России», — констатировал глава экономического ведомства.
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