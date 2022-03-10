Москва, 10 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Некоторые товары и оборудование, ранее ввезённые в Россию из-за границы, запрещается вывозить из страны до конца 2022 года. Их перечень определён, сообщает 10 марта пресс-служба правительства РФ.

(сс) Martin Hawlisch Вагоны

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Такое решение принято в соответствии с указом президента, направленным на защиту экономики в условиях санкций. В перечень вошли более 200 наименований товаров, в том числе технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, техника для сельского хозяйства и электрическая аппаратура.

Так, временный запрет распространяется на железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели. Перечень будет опубликован позднее.

«Эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке», — пояснили в правительстве.

Товары, вошедшие в перечень, разрешат вывозить только в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, в недружественные России государства на время запретят вывозить лесоматериалы.

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