Рим, 10 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Закупку российской нефти приостановила итальянская компания Eni, являющаяся крупнейшей в Италии. Об этом 10 марта сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Pixabay.com Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

«Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России», — говорится в сообщении.

При этом ранее компания Eni также намеревалась продать свою долю (50%) в проекте газопровода «Голубой поток», который идет из России в Турцию,

Как передавало ИА REGNUM, ранее начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудиновсообщил, что Китай отказался поставлять авиакомпаниям из России запчасти для самолетов.