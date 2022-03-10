Нижний Новгород, 10 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2804 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 335 594 человек на утро 10 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 205 жителей области.

С начала пандемии в регионе выявлено 388 100 случаев заражения коронавирусом, из них 1991 — за минувшие сутки. 11 216 человек скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, 11 летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались 10 жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 3332 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 332 790 человек на утро 9 марта.

За сутки были госпитализированы в ковидные стационары 60 жителей области.