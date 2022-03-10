Москва, 10 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В течение полугода-года сеть ресторанов McDonalds, приостановивших работу в России, можно заместить отечественными предприятиями. Об этом 10 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Quartzla McDonald’s

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Собянин отметил, что продукты, которые используются ресторанами сети, на 99% поставляются российскими поставщиками.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев передал «привет» сети ресторанов, решившей покинуть российский рынок.

«Привет «Макдоналдсу»!» — написал Медведев в соцсети.