Анкара, 10 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Встреча министром иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы, которая состоялась 10 марта в Анталье, была нелёгкой, но прошла культурно и без напряжения. Об этом по итогам переговоров заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

ИА REGNUM Украина — Россия

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Он также подтвердил, что Россия и Украина принципиально не против встречи на высшем уровне.

Чавушоглу добавил, что не ожидал, что на заседании на уровне министров будут приняты важные решения.

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Напомним, возможность встречи российского лидера Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского обсуждалась 10 марта на встрече в Анталье главы МИД России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, такой контакт не должен быть «встречей ради встречи».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лаврова, Путин никогда не отказывается от контактов, но они должны быть организованы для фиксации каких-то конкретных договорённостей. Глава МИД РФ напомнил Кулебе о возможности такой встречи при условии достижения «какой-то добавленной стоимости».

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