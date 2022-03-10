Вильнюс, 10 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Литва закупит у США вооружение на $40 млн, в том числе ракеты Javelin и пусковые установки. Об этом говорится в сообщении литовского министерства обороны.

Redstone.army.mil ПТРК Javelin

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В ведомстве пояснили, что соответствующим образом обновлён договор с американским правительством. Кроме того, Вильнюс обсуждает с Вашингтоном ускоренную доставку всего оборудования для армии.

«Для литовской армии будут закуплены ракеты Javelin противотанкового вооружения средней дальности, пусковые установки и другое системное оборудование на 40 миллионов долларов без НДС», — указано в сообщении.

Системами Javelin дополнительно обеспечат подразделения сухопутных сил литовской армии. По словам министра обороны страны Арвидаса Анушаускаса, в текущей геополитической ситуации приобретение военного оборудования весьма актуально.

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