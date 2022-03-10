Москва, 10 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. «Великий исход» иностранных компаний с рынка России прокомментировал 10 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

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"Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка», — написал он в своем сообщении, отметив, что иностранные компании наладили в России успешный бизнес, который приносил им немалый доход.

При этом Медведев указал на то, что тем иностранным компаниям, которые ушли с рынка РФ, потом будет нелегко на него вернуться и привел в качестве примера 2014 год, когда странами Запада также «была устроена паника на пустом месте и введены санкции».

«Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения. Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причём отличного качества, мы производить и сами умеем», — уточнил зампред Совбеза РФ.

Также он добавил, что местом иностранных компаний на рынке РФ, которые его покинули, могли бы заняться российские бизнесмены, против которых Западом были введены санкции.

«Привет «Макдоналдсу»!», — заключил в своем сообщении Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее германская компания Gasag объявила о росте с 1 мая цен на газ для клиентов.