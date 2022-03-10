Воронеж, 10 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Власти Воронежской области не намерены сворачивать областную программу развития. Об этом написал в телеграм-канале 10 марта губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Управление по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев

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«У Воронежской области к моменту, когда российская экономика начала перезагрузку, сложилась уникальная и позитивная ситуация. Мы — один из немногих регионов, у кого нет коммерческих кредитов в банках. Только бюджетные займы от Минфина и по линии Казначейства (они, кстати, краткосрочные). Тогда как у ряда других регионов ситуация ровно противоположная: их долговая нагрузка превышает доходы», — написал Гусев.

Он уточнил, что аккуратная финансовая политика позволяет сохранить областную программу развития, напомнив, что ранее было принято решение о выделении 12 млрд рублей на ремонт дорог, закупку пассажирского транспорта и коммунальной техники.

Также губернатор Воронежской области заявил, что власти региона будут искать новые возможности для повышения заработной платы сотрудникам бюджетной сферы в случае, если рост инфляции превысит ожидаемые показатели.