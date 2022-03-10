Минск, 10 марта, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Восточный фланг альянса НАТО усиливается военными и техникой, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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По его словам, в Европу прибывают дополнительные силы — военные и техника. По оценкам ведомства, прибыло ещё 10 тыс. военнослужащих. Кроме того, в регионе находятся силы передового присутствия и участники выполнения задач по «Атлантической решимости» — около 12 тыс. человек.

«Звучат просьбы и перспективы развертывания дополнительных батальонов вблизи наших границ, где уже находится один из американских батальонов в Литве», — сказал Хренин.