Москва, 10 марта, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о получении гражданства РФ и о предоставлении политического убежища внесли в Госдуму депутаты фракции СРЗП во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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Граждане США, Евросоюза, Украины и некоторых других недружественных стран должны получить возможность приобрести российское гражданство автоматически до 31 декабря 2022 года, считают авторы. Единственное условие — владение русским языком и наличие хотя бы одного родителя, родившегося на территории РСФСР или в РФ, предлагают они.

«Как показала практика последних двух недель, откровенный нацизм и двойные стандарты «цивилизованного» Запада больше не позволяют им оставаться в ЕС и США», — приводит аргументы Миронов.

Что касается предоставления политического убежища, то его нужно предоставлять людям, которые пострадали из-за популяризации русского языка или культуры народов России, рассуждают парламентарии.

В рамках действующего указа президента от 21 июля 1997 года политическое убежище можно получить, если жители других стран у себя на родине могут стать жертвой преследования за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам.