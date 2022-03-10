Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Ещё 6,7 тыс. мирных жителей Донбасса пересекли границу и прибыли в Россию, сообщает 10 марта пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 6700 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в 95 пунктах временного размещения, работа которых организована в Ростовской области, приют нашли более 6 тысяч беженцев из Донбасса. И в зависимости от ситуации регион готов принять беженцев с Украины.