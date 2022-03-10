Минск, 10 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут 11 марта в Москве переговоры. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба белорусского президента.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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«Президент Беларуси Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. В Москве 11 марта состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе встречи стороны проведут обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений России и Белоруссии, развитие кооперации Союзного государства, экономическое взаимодействие в условиях санкций, а также обстановку в регионе и на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что украинские беженцы прибывают на территорию Белоруссии, это бедные и голодные люди с детьми и стариками.