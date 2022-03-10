Бишкек, 10 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Киргизия стала слишком зависимой от американской валюты, поэтому республике необходимо отказаться от использования доллара США. С такой инициативой выступила депутат Айсара Абдибаева на заседании законодательного собрания сегодня, 10 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Читайте также: Компании из России предлагают Киргизии перейти с доллара на юань

Парламентарий предлагает правительству рассмотреть этот вопрос и принять соответствующее постановление.

«Кабинет министров может сослаться на форс-мажор, связанный с Украиной. Россия уже тоже отказывается от долларов. И мы сможем, ведь раньше киргизстанцы жили без долларов. А сейчас спекулянты постоянно цены даже на продовольствие местного производства повышают, ссылаясь на рост курса доллара», — подчеркнула она.

Читайте также: В Киргизии доля долларовых депозитов сократилась до 41,2%