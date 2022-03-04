Москва, , 16:30 — REGNUM Российские компании, поставляющие свои товары в Киргизию, предлагают своим киргизским партнёрам рассмотреть возможность отказа от доллара США в пользу китайской нацвалюты. Об этом заявила президент Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева, передаёт «Tazabek».

Юань и доллар

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»Сейчас что-то промелькнуло от наших российский поставщиков, что Россия за основу своих расчётов хочет взять юань. Но пока мы более четкую информацию не получили, поэтому я ничего не смогу сказать, ничего определенного еще нет», — сказала она.

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По словам главы ассоциации, из-за происходящего на Украине и наложенных Западом «санкций» на Россию осложнилась ситуация в сфере поставок в Киргизии.

«Цены поднимаются, и в связи с ростом курса доллара цены еще поднимутся. Единственное ожидание — насколько сильно поднимутся цены для нас. На наших компаниях курсовая разница скажется отрицательно», — резюмировала Ускенбаева.

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