Сингапур, 10 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Граждане Сингапура могут получить тюремное заключение за намерение вступить в «интернациональный легион» Украины. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на МИД Сингапура.

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Сингапурцы, желающие вступить в легион, могут получить тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения.

В МИД города-государства подчеркнули, что для любого лица, живущего в Сингапуре, «попытка ведения войны или подстрекательство к ведению войны против правительства любой державы, с которой Сингапур не находится в состоянии войны, является уголовным преступлением».