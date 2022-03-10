Ереван, 10 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Санкции, объявленные против России из-за спецоперации по денацификации Украины, несут труднопредсказуемые угрозы и для Армении. Об этом 19 марта сообщил журналистам новоизбранный президент Армении Ваагн Хачатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM Государственные флаги России и Армении

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«Мы конечно можем спрогнозировать часть последствий, но поверьте, полностью оценить невозможно. Мы должны суметь подготовить нашу систему, особенно финансовую, к тому, чтобы она могла обслуживать простых граждан Армении и тех людей, которые перебрались в страну, чтоб начать здесь бизнес», — сказал Хачатрян.

Наиболее вероятным последствием он считает проблемы с финансовыми потоками. Президент отметил, что в 90-е годы приходилось в стране переправлять деньги в сумках.

По мнению, Хачатряна давление внешних факторов может продлиться до конца текущего года. Он также отметил, что Россия является крупнейшим партнёром для Армении.

Стоит отметить, что товарооборот между Арменией и Россией в 2021 году составил $2,6 млрд.