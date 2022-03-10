Москва, 10 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Законопроект о налоге на роскошные машины правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

По транспортному налогу законопроектом предусматривается применение с 2022 года повышающего коэффициента только для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей.

Сейчас порог стоимости для определения роскошных машин составляет 3 млн рублей.

На фоне санкций существенно выросли курсы евро и доллара, что привело к подорожанию автомобилей.