Москва, 10 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на налоговую поддержку физлиц на фоне санкций, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта. Законопроект нижняя палата парламента обсудит на заседании 11 марта.

Digital.gov.ru Правительство РФ

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Законопроект освобождает от НДФЛ доходы физлиц в виде материальной выгоды, полученные в 2022 и 2023 годах от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами.

Также освобождаются от НДФЛ доходы в виде процентов, полученные в 2021 и 2022 годах году по вкладам (остаткам на счетах) в банках, а также доходы в виде ценных бумаг (долей участия в уставном капитале) российских организаций и государственных ценных бумаг, полученных в 2022 году от иностранной организации, при выполнении установленных условий.