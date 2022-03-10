Бухарест, 10 марта, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило проект изменений в Трудовое законодательство, предусматривающих выделение дополнительных рабочих мест для переселенцев с Украины. Об этом 10 марта сообщает бухарестский информационный портал News.ro.

PavelD Румыния

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Согласно официальной информации, уже с 14 марта все граждане Украины, которые заключат индивидуальный трудовой договор с румынскими компаниями, получат вид на жительство в Румынии, а также смогут рассчитывать на дополнительные социальные льготы. Кроме того, украинские переселенцы будут пользоваться преференциями при приеме на работу в этой стране.

По некоторым данным, нововведение вызвало недовольство коренных жителей Румынии. В настоящее время в стране начитывается до 200 тыс. безработных граждан.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.