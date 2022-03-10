Манила, 10 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Филиппины пока не намерены отказывать от закупки вертолётов у России, сообщает 10 марта Филиппинское агентство новостей.

Rostec.ru Ми-17

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Ранее между странами была достигнута сделка о покупке 17 вертолётов Ми-17, несмотря на ситуацию на Украине и санкции против Москвы.

«Контракт и предоплата первого платежа по проекту закупки вертолетов Ми-17 были завершены до кризиса на Украине», — заявил министр обороны Филиппин Дельфина Лоренсаны.

Он подчеркнул, что Филиппины поддерживают контрактные обязательства и учитывают обстоятельства, способные повлиять на проект.