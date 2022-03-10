Владикавказ, 10 марта, 2022, 14:19 — ИА Регнум. В Северной Осетии прощаются с тремя военнослужащими, погибшими при исполнении воинского долга в ходе специальной операции России по денацификации и демилитаризации Украины. В боях за мирную жизнь погибли Осман Ибрагимов,Маирбек Гулаев и Эльбрус Кочиев, сообщили 10 марта в пресс-службе главы и правительства РСО-Алании.

Максим Цуканов ИА REGNUM Мужество

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Отмечается, что все трое земляков за свою отвагу и героизм награждены орденами Мужества посмертно согласно указу президента РФ Владимира Путина. Слова соболезнования и поддержки высказал родным и близким погибших глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Ранее сообщалось о состоявшихся на днях похоронах Ахсартага Сабанова, Казбека Дзукаева, Олега Ковальчука, Михаила Скокова, Игоря Леонова, Дмитрия Феденко, Кирилла Андреева и других погибших в ходе спецоперации на Украине военных из Северной Осетии. Все они также были награждены посмертно орденами Мужества.

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