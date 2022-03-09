Владикавказ, , 15:37 — REGNUM Еще один житель Северной Осетии сложил голову, исполняя свой воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине. В республике 9 марта прощаются с Кириллом Андреевым. Его стойкость и отвага были оценены орденом Мужества. Указ о награждении (посмертно) подписал президент РФ Владимир Путин. Слова соболезнования выразил родным погибшего глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

Орден Мужества Defence.ru

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«Человек большого мужества, доблестный воин и настоящий гражданин, он до конца был верен Присяге и своему Отечеству, отдал жизнь за нас с вами, за мирное будущее нашей страны. Тяжело и больно, когда уходят молодые. воспринимаю его безвременную утрату как свое личное горе», — приводит слова руководителя региона его пресс-служба.

Ранее в Северной Осетии похоронили с почестями земляков, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции России на Украине: Ахсартага Сабанова, Казбека Дзукаева, Олега Ковальчука, Михаила Скокова, Игоря Леонова, Дмитрия Феденко и других военнослужащих.

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