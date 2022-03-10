Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В случае, если страны Европы перестанут покупать у России нефть и газ, Москва не будет уговаривать их это делать. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

"Если они прекратят покупать нефть и газ, наш вице-премьер Александр Новак, который курирует энергетическую сферу, он подробнейшим образом рассказал о том, что мы не будем уговаривать покупать наши нефть и газ», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что Россия не против того, чтобы европейские страны чем-либо заменили российские энергоресурсы.

«У нас рынки для сбыта будут, и они уже есть», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг Украины является боем России за ее право оставаться на политической карте мира, о чем свидетельствует «остервенелая» реакция на эти события стран Запада.