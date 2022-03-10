Москва, 10 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Законопроект о новых правилах предоставления субвенций регионам правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

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Закрепление в бюджетном законодательстве правовых оснований для предоставления субвенций из бюджетов субъектов РФ бюджету государственного внебюджетного фонда позволит регионам осуществлять передачу бюджетных ассигнований Пенсионному фонду России для реализации им полномочий по предоставлению мер социальной поддержки регионального уровня, отмечают авторы.

Цели и условия предоставления субвенций ПФР из бюджета региона будут устанавливаться соглашениями между органом управления ПФР и высшим исполнительным органом соответствующего региона в соответствии с порядком, который будет устанавливаться правительством.

По данным Минфина России остатки средств консолидированных бюджетов субъектов РФ на 1 января 2022 г. составили 2,37 трлн рублей, в том числе не имеющих целевого назначения — 2,29 трлн рублей.

В условиях роста количества налагаемых на российскую экономику ограничений, обусловленных ростом внешнего санкционного давления и снижения ожидаемых поступлений доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации политика ответственного управления накопленными по состоянию на начало 2022 года остатками приобретает особо важное значение.