Париж, 10 марта, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Согласно данным министерства здравоохранения Франции, нагрузка на больницы продолжает ослабевать, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В больницах Франции госпитализировано 21 509 пациентов с COVID-19, в том числе в больницы попали 1147 человек за сутки. В отделениях интенсивной терапии находятся 1962 человека.

Кроме того, за последние 24 часа от COVID-19 умерли 136 человек. Всего эпидемия унесла жизни 111 511 жителей Франции.

За последние сутки во Франции выявлено 69 190 носителей коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидаты в президенты Франции Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон выступили против инициативы главы государства повысить пенсионный возраст.