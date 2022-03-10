Москва, 10 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допустил национализацию имущества ушедших из страны западных компаний.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Решение никак с бизнесом не связано — чистая политика», — написал Медведев в социальных сетях.

Он отметил, что Соединенные Штаты и пляшущий под их дудку Евросоюз «никак не могут угомониться, придумывая всё новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут».

«Смешные они. Им хочется, чтобы в параде этих дебильных ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль», — отметил он.

Медведев подчеркнул, что недалеким чиновникам-русофобам «наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений».

«Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — уточнил зампредседателя Совбеза.

Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом, необходим симметричный ответ, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию.

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"То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране. Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы. Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций», — заключил он.