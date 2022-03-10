Медведев допустил национализацию имущества ушедших из России компаний
Москва, 10 марта, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев допустил национализацию имущества ушедших из страны западных компаний.
Он отметил, что Соединенные Штаты и пляшущий под их дудку Евросоюз «никак не могут угомониться, придумывая всё новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут».
Медведев подчеркнул, что недалеким чиновникам-русофобам «наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений».
Россия не станет мириться с беспричинным арестом имущества российских граждан и компаний за рубежом, необходим симметричный ответ, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию.
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