Анкара, 10 марта, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой возможность встречи президента РФ Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Мы сегодня подтвердили, что президент Путин не отказывается от встречи с президентом Зеленским. Наверное, когда-то, я надеюсь, такая необходимость возникнет. Но для этого надо провести подготовительную работу, которая идёт по белорусскому треку. Три раунда состоялись. Наши предельно конкретные предложения взяты украинской стороной, и она нам обещала, что будут предельно конкретные ответы. Мы ждём», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Кулебой в турецкой Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина милитаризировалась и в ней сохранялись тенденции к построению неонацистского государства.

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