Донецк, 10 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Гуманитарный коридор в контролируемом националистами Мариуполе до сих пор не заработал, сообщил 10 марта представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

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Басурин рассказал, что гуманитарный коридор по-прежнему не работает. Ранее он проинформировал, что, согласно подсчётам, в городе удерживаются не менее 400 тыс. мирных жителей. Националисты не выпускают их из города.

Как сообщало ИА REGNUM, в родильном доме в Мариуполе располагалась база националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).