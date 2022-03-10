Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Сложившаяся в настоящее время ситуация вокруг Украины является боем России за ее право оставаться на политической карте мира, о чем свидетельствует «остервенелая» реакция на эти события стран Запада. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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"Сейчас, конечно, реакция Запада на наши действия такая совершенно остервенелая, я бы сказал, простите меня за грубое слово, она показывает, что действительно идет бой не на жизнь, а на смерть, за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет, чтобы Украина милитаризировалась и в ней сохранялись тенденции к построению неонацистского государства.