Анкара, 10 марта, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Россия предпримет все меры, чтобы достичь полной независимости от Запада. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

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Глава российского внешнеполитического ведомства, говоря об экономических трудностях, возникших после введения антироссийских санкций, подчеркнул, что Россия справлялась «с трудностями на всех этапа нашей истории», так будет и в этот раз. Однако теперь, по его словам, у Москвы не будет «никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнёром».

«Мы будем делать всё, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», — подчеркнул глава российского МИД.

Лавров также добавил, что компании, которые решили приостановить деятельность в России, не руководствуются интересами своего бизнеса, а стали инструментом политической агрессии Запада против Москвы.

«Мы сделаем так, чтобы больше никогда в подобной ситуации не оказываться и чтобы никакой дядя — ни Сэм, ни кто ещё — не могли принимать решения, которые нацелены на то, чтобы разрушить нашу экономику», — резюмировал российский министр.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины на Россию обрушился шквал новых санкций со стороны Запада.