Москва, 10 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Западным политикам требуется оказать жёсткое давление на акционеров компаний, которые уходят из России, однако они не учитывают потенциальные убытки бизнеса. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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«Главная задача политиканов — оказать жёсткое давление на акционеров предприятий, вынудить их подчиниться своей воле. Нежелание зарубежного бизнеса уходить из России, его потенциальные убытки они также не принимают в расчёт», — написал Медведев.

По его словам, Россия будет отвечать на это «принципиально и жёстко».