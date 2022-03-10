Москва, 10 марта, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Решение западных компаний об уходе с российского рынка связано сугубо с политическими реалиями. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

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«Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано — чистая политика», — написал Медведев.

По его словам, «Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая всё новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут».

Он назвал США и Евросоюз «смешными»: «Им хочется, чтобы в параде этих дебильных ограничений участвовали и частные компании. Их искренне жаль. Недалеким чиновникам-русофобам наплевать на то, что люди и в Европе, и в России могут потерять работу и доходы из-за этих дурацких, противоречащих здравому смыслу решений».