Москва, 10 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Санкции против России будут ускорять девальвацию евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил профессор кафедры государственное и муниципальное управление финансового университета при правительстве РФ Никита Попадюк.

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«Введенные против России санкции в условиях нарастающей неустойчивости евро спровоцируют ускорение девальвации европейской валюты при продолжающемся росте цен на энергоносители, вызванным ориентацией на биржевую торговлю энергоносителями, — сказал Попадюк. — При этом необходимость выхода из-под политического диктата брюссельской бюрократии с навязыванием моделей оборота евро в ряде европейских стран вызовет возврат к национальной валюте, а это уже падение системы евро».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в настоящее время система эмиссии и оборота евро пока выглядит довольно устойчивой.