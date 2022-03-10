Москва, 10 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Организовать гуманитарный коридор из города Мариуполь Донецкой Народной Республики так и не удалось. Об этом 10 марта сообщил замначальника Управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

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«По поводу Мариуполя. Гуманитарный коридор так и не заработал. Люди, как и раньше выходят козьими тропами», — сказал Басурин.

По его словам, за весь день 9 марта Мариуполь смогли покинуть лишь 44 человека.