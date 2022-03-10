Ростов-на-Дону, 10 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Ростовской области подготовлен «скоропомощной» проект антикризисных мер, которые позволят поддержать экономику в условиях санкций. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 10 марта.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

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Власти учли мнение бизнес-сообщества, деловых объединений, донского омбудсмена и экспертов Агентства стратегических инициатив. В проект документа включено 141 мероприятие финансового и нефинансового характера.

«По итогам данной работы будет сформирован документ, включающий согласованный набор мер. Он будет представлен губернатору на утверждение. Это только первый, «скоропомощной», пакет мер, действовать нужно очень оперативно», — отметил заместитель донского губернатора Александр Скрябин.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области создан штаб по обеспечению социальной стабильности и устойчивого развития экономики в условиях санкций. Предполагалось, что план первоочередных антикризисных мер будет представлен 9 марта.