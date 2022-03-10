Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Россия никогда не использовала поставки нефти и газа в качестве оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

После переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой Лавров напомнил, что Россия никогда не использовала экспортные поставки нефти и газа в качестве оружия. При этом Украина ещё десять лет назад воровала российский газ, в то время как страны Европы молчали.

Встреча двух министров прошла 10 марта в турецкой Анталье. Она стала первой с начала военной спецоперации России на Украине.