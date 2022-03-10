Санкт-Петербург, 10 марта, 2022, 14:02 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, то есть 9 марта, стационары Санкт-Петербурга пополнил 131 пациент с ковидным диагнозом. Об этом 10 марта сообщили в региональном оперштабе. Это на девять пациентов больше, чем число поступивших в медучреждения сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»

По состоянию на 10 марта, на стационарном лечении от ковида находятся 3887 человек (-155 человек по отношению к предыдущим суткам). При этом в реанимации с COVID-19 лежат 362 пациента (-23), из них лечатся с применением аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) 128 человек (-14). Переболели ковидом и выписались за сутки из больниц 43 пациента (-27).

В Петербурге имеется 4203 койки для лечения COVID-19. Этот показатель продолжает сокращаться, за сутки количество мест уменьшилось на 1124. При этом в Петербурге остаётся неизменным количество коронавирусных стационаров: 13 городских и три федеральных.

Вне стационаров от COVID-19 лечатся, по информации на 10 марта, 48 165 петербуржцев. Этот показатель сократился за сутки 7099 больных. При этом на карантине сейчас сидят 186 человек, что в два раза меньше, чем в предыдущие сутки.

Коронавирусная инфекция распространяется в Петербурге по коэффициенту 0,80 ед (при нормативе не более единицы). Именно он применяется для подсчёта количества людей, которых может заразить один ковид-больной до своей изоляции.

Напомним, за сутки в Петербурге обнаружили 2402 случая заражения коронавирусом (-240). За прошедшие сутки от COVID-19, как основной причины, скончался 41 петербуржец (-13), а выздоровели 10 733 (+8309) пациентов.