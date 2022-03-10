Москва, 10 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Зарубежным компаниям, объявившим об уходе с российского рынка, будет непросто вернуться. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

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«Какими бы ни были причины исхода, иностранные компании должны понимать, что вернуться на наш рынок будет непросто. Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения», — написал Медведев.

По его словам, Россия справится с возникшими трудностями «и сейчас».