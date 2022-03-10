Анкара, 10 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Россия не хочет, чтобы Украина милитаризировалась и в ней сохранялись тенденции к построению неонацистского государства. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Mid.ru Сергей Лавров

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«Мы не хотим сохранения тенденции к построению там неонацистского государства. Относительно экономических проблем России — мы с ними справимся», — сказал он.

Также глава МИД РФ добавил, что в этот раз Москва выйдет из сложившегося вокруг Украины кризиса с полностью «оздоровившейся психологией и сознанием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что передача странами Запада переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) является угрозой для гражданской авиации, так как непонятно, в чьих руках может оказаться это оружие.