Москва, 10 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Законопроект, обусловленный необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан и российских юридических лиц, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Положения законопроекта позволят в 2022 году определить дополнительные механизмы поддержки экономического сектора, в том числе упрощающие установленные законодательством Российской Федерации процедуры разработки и согласования градостроительной документации, проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам такой документации, осуществления строительства объектов капитального строительства, предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В 2022 году предусматриваются механизм пролонгации договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и право уполномоченных органов принимать решения об определении льготного размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Также законопроектом предусматривается упрощение порядка проведения правовой экспертизы при осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, что позволит минимизировать случаи приостановления и отказов в осуществлении указанных процедур.

Законопроектом предлагается установить дополнительные полномочия правительства в области начисления и уплаты штрафных санкций в случаях неполного и (или) несвоевременного внесения платы за жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.

Сейчас Жилищным кодексом и отраслевыми федеральными законами предусмотрен расчет пеней, неустойки и рассрочки в привязке к ключевой ставке, уставленной Центральным банком, действующей на день фактической оплаты. Предполагается, что актом правительства будут установлены особенности расчета указанных штрафных санкций в целях недопущения роста их размера в связи с повышением ЦБ ключевой ставки.