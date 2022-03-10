Анкара, 10 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Поставщики оружия на Украину должны понимать, что несут ответственность за свои действия. Об этом 10 марта на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Те, кто накачивает Украину оружием и поощряет отправку наёмников, должны понимать ответственность за свою деятельность», — указал глава российского внешнеполитического ведомства.

Российский министр указал на опасность поставок летального вооружения с Запада киевскому режиму.

«Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который в нарушение всех своих принципов и ценностей так называемых по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитных ракетных комплексов», — сказал Лавров.

Он добавил, что Россия не хочет, чтобы на Украине «формировалась неонацисткое государство».

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«Мы заявляли о том, что из Украины делали «анти-Россию» долгие-долгие годы», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада поставляют Украине не оборонительные, а наступательные вооружения.