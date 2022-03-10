Белград, 10 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. США считают осуждение Сербией «российской акции против мирного населения» на Украине «мощным поступком». Такое мнение высказала 9 марта в интервью сербским СМИ помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид.

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Так Донфрид прокомментировала решение Сербии поддержать резолюцию ООН по Украине, принятую 2 марта на внеочередном заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

«Я считаю, весьма мощным то, как Сербия поступила на заседании ГА ООН. Мы видели, что ООН огромным большинством голосов — 141 за и пять против осудила российское нападение на Украину и потребовала от Путина вывода вооруженных сил. Это было первое срочное заседание Генеральной Ассамблеи за последние 40 лет. И если мы ищем место, где весь мир высказал свою позицию, это ГА ООН. Мы поздравляем Сербию с этим шагом», — рассказала Донфрид в интервью телеканалу РТС.

По мнению чиновника Госдепа США, опасно сравнивать события на Украине с бомбардировками Югославии в 1999 году.

«Мы против того, чтобы эти события каким бы то ни было способом использовались как оправдание для русского незаконного нападения на Украину. Может, мы не согласны по поводу причин, которые привели к акции «Союзная сила» против Слободана Милошевича и тогдашней Югославии, но как раз из-за позиции Сербии в 1999 году я ожидаю, что Сербия будет первой в хоре осуждающих российскую акцию против мирного населения», — заявила Карен Донфрид.

Напомним, что резолюция ГА ООН по Украине от 2 марта 2022 года осуждает «вторжение России на Украину» и требует полного вывода российских войск и отмены решения о признании Донецкой и Луганской народных республик.