Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Россия справится с введенными западными странами санкциями, заявил 10 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я вас уверяю, мы справимся, обязательно справимся. Но будем делать все, чтобы больше никаким образом не зависеть от Запада в тех областях нашей жизни, которые имеют решающее значение для нашего народа», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в турецкой Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Российская Федерация не нападала на Украину.

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