Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Россия хочет, чтобы Украина была нейтральным государством, заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Глава российского МИД заявил, что Россия хочет нейтрального статуса Украины и готова обсуждать гарантии безопасности этой страны вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.

При этом Россия хочет видеть Украину дружественным государством без запрета на русский язык и русскую культуру.