Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Передача странами Запада переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) является угрозой для гражданской авиации, так как непонятно, в чьих руках может оказаться это оружие. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который (…) по сути дела поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации», — сказал глава МИД РФ.

Также он добавил, что те, кто отвечают за накачку Украины оружием и поощряют отправку наемников в эту страну должны понимать ответственность за свои действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по защите республик Донбасса проходит в соответствии с планом.