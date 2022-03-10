Москва, 10 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Законопроект о работе специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Правительство РФ

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Предполагается либерализация требований к организациям, претендующим на статус международной холдинговой компании (МХК) при редомициляции в САР, за счет предоставления возможности получения статуса МХК организациям, созданным до 1 января 2020 г., и смягчения требования о неизменности состава контролирующих лиц организаций.

В частности, это позволит воспользоваться возможностью приобрести статус МХК организациям, у которых сейчас такая возможность отсутствует, а именно организациям, созданным в 2018—2019 гг., а также организациям, у которых в составе контролирующих лиц произошли несущественные изменения (не более 25%), отмечают авторы.

Планируется расширение льгот компаниям, так, предоставляется возможность применения пониженных ставок по налогу на прибыль организаций к отдельным видам доходов, полученным (выплаченным) МХК, при соблюдении ряда условий.

Одновременно вводится государственная пошлина за государственную регистрацию международной компании в порядке редомициляции, а также за ежегодное подтверждение статуса международной компании в размере 150 тыс. рублей.

Ранее Госдума приняла решение разрешить российском компаниям регистрироваться в отечественных офшорах.