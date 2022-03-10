Москва, 10 марта, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В России затруднен доступ к сайту платежной системы «Мир», передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Sdelanounas.ru МИР

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На фоне санкций среди граждан РФ наблюдается повышенный интерес к картам отечественной платежной системы «Мир».

Карты российской платежной системы «Мир» принимают в общей сложности в 11 странах мира, карты выпускают 80 банков.

После начала военной операции на Украине США и Европа ввели санкции против нескольких российских банков, а Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России и с 10 марта — об ограничении операций за рубежом.