* запрещённая в России организация

Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В бывшем роддоме в Мариуполе располагалась база националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 10 марта глава МИД России Сергей Лавров.

Официальное интернет-представительство президента России Сергей Лавров

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По итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, Лавров рассказал, что роддом в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом ещё несколько дней назад Россия предоставила соответствующие данные в ООН.

Переговоры Лаврова и Кулебы продлились полтора часа. Стороны обсудили гуманитарную ситуацию на Украине и другие вопросы.