Анталья, Турция, 10 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Специальная военная операция Вооруженных сил (ВС) РФ по защите республик Донбасса проходит в соответствии с планом. Об этом 10 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Если отвечать на вопрос о том, как развивается специальная военная операция, (то) эти оценки дают, во-первых, представители нашего министерства обороны, и самое главное дает президент в качестве верховного главнокомандующего. Он не раз подчеркивал, что в целом спецоперация идет по плану», — сказал он.

Также Лавров добавил, что в ходе спецоперации должна быть проведена «демилитаризация и денацификация Украины», и преданы суду все ответственные за кровавые преступления против мирных жителей республик Донбасса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе прошедших на полях дипломатического форума в Анталье переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его украинским коллегой Дмитрием Кулебой стороны говорили о гуманитарных вопросах.